Pubblicate le proiezioni dell’Osservatorio nazionale sulla Salute delle regioni italiane. Le prime ad uscire dall’emergenza sono Umbria, Molise e Basilicata

La Calabria potrebbe far registrare “nessun caso positivo” d aCovid-19 entro il prossimo 1 maggio 2020. Questo è quello che dice la Protezione civile nazionale che ha pubblicato l’esito delle proiezione elaborate dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane (ONSRI) sulle date plausibili da cui si inizieranno ad azzerare i nuovi casi di positività al coronavirus nelle diverse regioni italiane. La nostra regione, pur facendo registrare ancora dei focolai importanti come quello di Villa Torano (leggi anche Preoccupa ancora Torano ma a Bocchigliero 6 anziani guariscono dal Covid-19 – GRAFICHE ) ha buone possibilità di azzerare presto il contagio, ancor prima di altri territori del paese.

I primi a vedere la luce, sempre secondo lo studio attendibile ed ufficiale dell’ONSRI saranno la vicina Basilicata e l’Umbria (per loro la data del contagio zero è fissata a domani 21 aprile). Dopo poco meno di una settimana, a seguire il 26 aprile, toccherà al Molise. Le ultime regioni, invece, che potranno “fregiarsi” dell’agognato Contagio Zero sanno rispettivamente Marche (27 Giugno) e per ultima la Lombardia (28 Giugno).

Chi invece ha saputo arginare il Covid-19, nonostante lo tsunami di rientri dal nord ed un numero elevato di contagi (2.625 alla data del 17 aprile) è stata la Sicilia. La trinacria, infatti, dovrebbe uscire dall’incubo un giorno prima rispetto alla Calabria (il 30 aprile).

