La bellezza sfregiata: sparita la statua del cagnolino in piazza Le Fosse

Ricordate il cagnolino fedele in bronzo che fa parte del complesso scultoreo bronzeo “il mio tempo non fugge” installato in piazza Bernardino Le Fosse? Ecco, al momento, non esiste più. Parte dell’opera dello scultore Enrico Franchi è sparita nel nulla. C’è chi dice che il cagnolino bronzeo sia stato trafugato, altri invece che sia stato tolto perché staccatosi dalla base. Subito il tam tam via Facebook per denunciare un atto che se confermato lederebbe ogni cittadino della comunità di Corigliano Rossano. L’opera era già stata derubata di un suo particolare. Infatti, pochi giorni dopo la sua installazione, era stato portato via il libretto dell’uomo in bronzo.

