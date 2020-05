Lo ha ribadito il commissario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in audizione in Commissione Giustizia al Senato.

La App “Immuni” per il contact tracing sarà pronta a fine mese.

«All’attuale stato dell’arte – ha spiegaot – la appa verrà messa in campo a cavallo della fine di questo mese. In questo momento è in fase di testing, sarà messa a sistema e fruibile per i cittadini nelle prossime settimane»

