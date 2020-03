Jonio, come si sta effettuando la disinfestazione delle scuole

In atto da giorni in molte scuole della Provincia di Cosenza interventi di prevenzione sanitaria per il contenimento della diffusione del Coronavirus

Gli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado della Provincia di Cosenza hanno provveduto o stanno provvedendo a programmare opere di pulizia e disinfezione straordinaria delle superfici e degli ambienti. L’azienda LE TRE GOCCE di Mirto Crosia è impegnata in prima linea da giorni per effettuare la sanificazione di tutti i plessi scolastici nei comuni di Corigliano Rossano, Villapiana, Cetraro, Mirto Crosia, Saracena, Longobucco, ecc. e, nei prossimi giorni, continuerà in molti altri comuni che hanno contattato l’azienda specializzata nei servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione per svolgere questo importante servizio.

«Nelle scuole – spiega il titolare Leonardo Caligiuri – stiamo applicando diverse soluzioni a seconda delle diverse e svariate necessità. Stiamo utilizzando generatori di ozono portatili per la sanificazione con l’ozono. Si tratta di dispositivi che eliminano i batteri, le muffe e i virus e rimuovono i cattivi odori. Sono sicuri perché rispettano le più stringenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza e sono efficaci perché la loro azione è certificata e attestata». «Tra tutti i disinfettanti, l’ozono è l’agente naturale più efficace contro i batteri, i virus e gli odori sgradevoli. Il suo potere igienizzante è maggiore persino del cloro e supera in efficacia anche i detergenti chimici più diffusi.

OLTRE ALLE SCUOLE, DISINFESTAZIONE ANCHE DEGLI SCUOLABUS

La purificazione dell’aria dagli allergeni e l’impiego di acqua ozonizzata migliorano il livello di igiene e rendono microbiologicamente sicura ogni struttura a funzione ricreativa e sociale». «Oltre a ciò – continua Caligiuri – per maggiore sicurezza utilizziamo, in alcuni casi, anche dei Fumogeni disinfettanti, ovviamente registrati al Ministero della Salute, per la distruzione di muffe, artropodi, batteri, polveri, funghi, allergeni, bacilli e virus». «Infine – aggiunge il titolare de Le Tre Gocce – in tutti gli interventi che effettuiamo impieghiamo sempre un prodotto volto a ridurre, tramite uccisione o allontanamento, la quantità di microrganismi quali, ad esempio, batteri, virus, funghi e spore.

Questo tipo di intervento lo effettuiamo tramite un disinfettante liquido che viene erogato con una pompa elettrica a pressione. Tutto ciò al fine di far diminuire il rischio di infezioni per le persone». «Vorrei precisare – conclude Leonardo Caligiuri – che oltre alle scuole stiamo effettuando in quasi tutti i Comuni la disinfestazione e la sanificazione degli Scuolabus ma, soprattutto, vorrei davvero evidenziare l’abnegazione con cui, mai come questa volta stiamo operando, poiché sentiamo molto alta la responsabilità di quanto il nostro operato può risultare determinante nel contrasto e nella prevenzione del Coronavirus».

Commenta

commenti