Jole Santelli: «I 4.3 miliardi del Governo? Una messa in scena umiliante»

«Una messa in scena umiliante per i cittadini». Questa è la reazione a caldo del Presidente della Regione Calabria Jole Santelli dopo che il Governo ha annunciato 4,3 miliardi per gli Enti Locali.

«Non sono altro che un anticipo delle risorse ordinarie che ogni anno lo Stato trasferisce. Tali risorse – sottolinea il Governatore – non possono essere utilizzate per il sostegno alle persone in difficoltà bensì per le spese di funzionamento dell’Ente come il personale e servizi essenziali. Rispetto all’annuncio roboante di 4,3 miliardi che rischia di ingenerare aspettative dei cittadini nei confronti degli amministratori locali, l’unico trasferimento destinato ai comuni per il sostegno alle fasce più deboli è rappresentato dai 300 milioni che la protezione civile suddividerà per gli 8100 comuni presenti sul territorio».

Commenta

commenti