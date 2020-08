Ivan Franceschini è il nuovo allenatore del Castrovillari

Il Castrovillari calcio affida la squadra del centenario nelle mani di mister Ivan Franceschini. Dopo attentissima valutazione la scelta è ricaduta su un giovane allenatore preparato ed ambizioso, che conosce la categoria ed il girone. Nell’anno 100 il Castrovillari Calcio attuerà la politica dei giovani. I programmi e le intenzioni della società della Città del Pollino saranno quelle di un progetto a medio-lungo termine e questo sarà l’anno zero e non un anno di arrivo, come potrebbe sembrare un centenario , quindi un punto di partenza per i colori rossoneri. Nelle prossime ore Mister Franceschini sarà ufficialmente presentato alla stampa insieme al suo staff tecnico..

