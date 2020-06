Itinerari d’Italia, svista clamorosa: dalla guida del Sud sparisce la Calabria

Nell’inserto turistico di Tuttosport di oggi si parla di tutte le regioni Meridionali ma la nostra terra sparisce. Dimenticanza o mancato accordo commerciale?

È uscita oggi, 27 giugno, la rivista Tuttosport con l’inserto turistico “Itinerari d’Italia” che prevede una raccolta degli itinerari italiani vicino alle principali città o località di vacanze per un turismo di prossimità.

Nell’edizione di oggi si parla di Sud (e come non farlo del resto!). Ma c’è un ma… In prima pagina la rivista cita le Regioni del meridione trattate al suo interno: Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna. E la Calabria?

Ma come? La Calabria, terra tra le regine del sud, terra della Magna Grecia e porta del Mediterraneo, terra dei Bronzi di Riace e del Codex, con 800 km di costa, 14 bandiere blu e 15 bandiere verdi. Regione ricca di bellezze, da Tropea a Le Castella, da Reggio Calabria a Sibari. Terra del bergamotto, unica regione in cui questo agrume nasce, terra di tanto tanto altro…

Com’è possibile che la rivista, allegata ad uno dei quotidiani che nella nostra regione ha tantissimi lettori, si dimentichi di parlare di noi?

Sarà un caso? Sarà stata una svista o più semplicemente un mancato accordo commerciale (perché questo tipo di inserzioni sono spesso a pagamento)?

Forse Tuttosport riserverà alla Calabria la prossima uscita prevista nel mese di luglio? Questo non lo sappiamo. Certo è che l’assenza della Calabria da una guida degli itinerari turistici italiani stona, non tanto per i calabresi (ormai alle sviste e alle ombreggiature ci siamo abituati) quanto per tutto quello che rappresenta il patrimonio artistico-culturale-paesaggistico della nostra regione nel complesso dell’economia nazionale.

“È il momento di scoprire, o meglio di riscoprire, la nostra Italia. Il Coronavirus ancora limita, come scelta o come obbligo, i viaggi all’estero, ma l’occasione è giusta per brevi o lunghe vacanze alla riscoperta dei luoghi più belli della nostra Penisola” cita la redazione di Tuttosport nell’articolo di lancio. Bene, allora riscopriamo l’Italia ma non dimentichiamoci della Calabria.

di Francesca Russo

