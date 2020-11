Italia Viva Corigliano-Rossano: «In prima linea per i lavori dell’ospedale della Sibaritide»

«Alla vigilia di un possibile lockdown per la nostra Regione a causa delle sue evidenti carenze sanitarie, la notizia della consegna dei lavori dell’Ospedale unico della Sibaritide, offre un barlume di speranza alla nostra città»

«Sebbene il realismo imponga di non cantare vittoria anzitempo, ci piace credere che questo riavvio dei lavori possa rappresentare il banco di prova di una rinnovata volontà di perseguire fino al suo compimento un obiettivo di vitale importanza per il territorio.

Già da questa Estate avevamo sollecitato il Sindaco Stasi a farsi parte attiva presso la Regione nell’imprimere un’accelerazione alla ripresa dei lavori dell’ospedale e, in più, di esercitare un ruolo di controllo diretto (o, in sua vece attraverso un tecnico comunale da lui incaricato) sul fedele rispetto del cronoprogramma di interventi dandone periodica informazione ai cittadini.

Una richiesta che gli riformuliamo in quanto massima autorità sanitaria sul territorio amministrato, oltre che garante del rispetto delle legittime aspettative dei cittadini. Mai e poi mai vorremmo, infatti, assistere a ulteriori e malaugurati ritardi o, peggio ancora, all’abbandono dei lavori.

L’esperienza drammatica che stiamo vivendo ci insegna che un cambio di rotta nell’esercizio delle responsabilità è necessario da parte di tutti. E che la vigilanza attenta sul corretto uso delle risorse è un dovere a cui nessuno può più sottrarsi. Non noi, in quanto caparbiamente convinti di meritare il meglio. Soprattutto per rispetto a tutti quegli operatori sanitari che tanto hanno fatto e continuano a fare per assicurare il soccorso in condizioni sempre più difficili e precarie».

Italia Viva Corigliano Rossano

Commenta

commenti