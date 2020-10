Istituzioni e associazioni salutano Mons. Giuseppe Satriano

I saluti del territorio della Diocesi Rossano-Cariati al nuovo Arcivescovo di Bari-Bitonto e il ringraziamento per il suo operato pieno di umanità e testimonianza

Corigliano-Rossano: «L’Arcivescovo testimone di prossimità concreta»

L’intera comunità di Corigliano-Rossano e dell’intera Arcidiocesi di Rossano-Cariati non potrà più contare su un testimone fondamentale ed autentico di grazia, misericordia e prossimità concrete.

È quanto dichiara l’assessore alla Città della Cultura Donatella Novellis esprimendo insieme al Sindaco Flavio Stasi ed a nome dell’Amministrazione Comunale gli auguri più sinceri al Padre Arcivescovo, chiamato a guidare l’Arcidiocesi di Bari-Bitonto.

Nel sottolineare la sua dote distintiva di esser grande nella sua umiltà unita alla capacità di trasmettere sicurezza e fiducia, l’assessore Novellis ricorda come Mons. Satriano abbia dimostrato in questi anni di sapere riconoscere e privilegiare i bisogni delle comunità ed attuare prassi di azioni condivise e sinergiche.

Sono state diverse le azioni portate avanti insieme all’Amministrazione Comunale e con le istituzioni scolastiche. Fra tutte: il Tavolo della Solidarietà con le numerose azioni connesse durante il lockdown; il progetto Povertà Estreme; Povertà: tra indifferenza e desiderio di riscatto.

In ogni momento di collaborazione con l’Istituzione pubblica – conclude la Novellis rinnovando le felicitazioni della Città per il nuovo incarico – Mons. Satriano si è caratterizzato per la sua prossimità alle categorie più fragili e svantaggiate, per la sua immediatezza e concretezza, per il suo saper parlare alla gente, arrivando ai cuori di tutti con profondità. Siamo certi che continuerà a condividere questa sua vocazione e queste sue qualità con la nuova arcidiocesi pugliese, ritornando così alla sua terra natìa.

Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano: «Riferimento pastorale per la comunità»

La nuova nomina Pastorale dell’Arcivescovo di Rossano-Cariati ad Arcivescovo di Bari-Bitonto, ha destato molto stupore nella comunità e procurato sentimenti contrastanti di affetto al proprio pastore, sicuramente di giubilo per la prestigiosa nomina del presule, ma anche di smarrimento per l’inaspettata notizia.

È quanto dichiara il Presidente del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano Natale Bruno esprimendo a nome dei soci i migliori auguri a Mons. Satriano per la nuova nomina episcopale.

Rimaniamo certamente felici dell’importante nomina che Papa Francesco ha conferito al nostro Padre Arcivescovo Giuseppe. Tuttavia – aggiunge – tale notizia di gioia contrasta con i sentimenti dei nostri soci di nostalgia per l’affetto e la devozione che da sempre ci ha legati al nostro pastore. Un pastore fortemente innamorato della difesa della vita in tutte le sue fasi, dal concepimento alla morte naturale, con il quale abbiamo condiviso momenti di bellezza ecclesiale e pro life, riscontrando tanta partecipazione e consenso. In lui abbiamo percepito sin dal suo ingresso nella nostra Arcidiocesi, quel riferimento pastorale con cui impostare tutta la nostra missione sociale, trovando quella vicendevole e rispettosa continuità, perpetuando l’esperienza ultra trentennale del nostro Movimento nel territorio, incominciato con i suoi illustri e venerabili predecessori. Pastore che ci ha sempre riservato un ascolto attento, al quale noi abbiamo sempre ricambiato con laica e libera, ma autentica, collaborazione rispettosa e filiale e che rinnoviamo sin d’ora al successore che la Divina Provvidenza penserà per la Chiesa e la società di Rossano-Cariati, auspicando che possa essere uomo e pastore che conosce bene i meandri e il tessuto sociale della Calabria, soprattutto del nostro territorio.

Bruno ringrazia anche personalmente Mons. Satriano per la fiducia sempre palesata, come la recente conferma di Animatore di Comunità del Progetto Policoro diocesano, anche attraverso quelle paterne e preziose per la crescita personale, di uomo impegnato nel sociale e di cristiano.

Il Presidente del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano, congiuntamente al Consiglio Direttivo e ai soci tutti, conclude ricordando come don Giuseppe – così ha sempre preferito farsi chiamare – rimarrà sempre affettivamente legato nella memoria del Movimento pro Life cittadino, in quanto annoverato tra i presidenti onorari dell’associazione.

Tutta Cariati ringrazia Mons.Satriano. Il Sindaco: «Ha guidato la Diocesi con grande senso di umanità»

L’Arcivescovo che al Ponte, uno dei punti più belli di affaccio dalla cittadella fortificata medievale, in occasione della benedizione con la croce di San Francesco, invita alla preghiera per la riapertura dell’Ospedale. È sicuramente questa una delle immagini più recenti e significative del rapporto che lo ha legato a questa comunità. Insieme a questo, sono tanti altri i ricordi che ci resteranno nel cuore. Mancherà a tutti il suo modo di partecipare alla vita della comunità, di condividere percorsi e soluzioni per le piccole e grandi questioni sociali. È stato sempre vicino alla gente, a difesa dei diritti delle cittadinanze di questa terra, contribuendo insieme a noi alla promozione della cultura della legalità.

È quanto dichiara il Sindaco Filomena Greco esprimendo a nome dell’Amministrazione Comunale sentimenti di gratitudine a Mons. Giuseppe Satriano per il segno indelebile che lascerà in quanti hanno avuto modo di apprezzarlo.

Allo stesso tempo – aggiunge – ci complimentiamo per la prestigiosa nomina ad Arcivescovo della Diocesi di Bari – Bitonto.

A Monsignor Satriano che fino ad oggi ha animato con raro senso di umanità la Diocesi Rossano-Cariati diciamo grazie per aver dato una luce nuova alla Cattedrale; per aver garantito in ogni momento dialogo ed ascolto nel rapporto tra comunità ecclesiastica ed istituzioni; per essere stato sempre presente, ad ogni iniziativa. Tutti noi possiamo vantare di avere avuto fino ad ora una guida spirituale dalla fortissima umanità.

Commenta

commenti