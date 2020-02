Inverno senza piogge, la Sibaritide è in crisi irrigua

A lanciare l’allarme è il vicesindaco di Terranova da Sibari, Massimiliano Smiraglia, che chiede al consorzio di anticipare gli interventi

«Sostenere le produzioni agroalimentari, cuore e motore dell’economia locale, minacciate dalla carenza idrica determinata da un inverno senza o scarse piogge. Terranova e la Sibaritide rischiano di vedere andare in fumo i sacrifici delle tante esperienze imprenditoriali del comparto agroalimentare se non si fa qualcosa subito».

A lanciare l’allarme è il Vicesindaco con delega all’agricoltura Massimiliano Smiriglia informando che facendosi portavoce della preoccupazione diffusa tra gli operatori, l’Amministrazione Comunale ha sollecitato il Consorzio di Bonifica per verificare la possibilità di intervenire con l’irrigazione anticipata dei terreni di Quota 40 e Zona Comuna.

«L’Amministrazione Comunale – aggiunge – continua ad investire attenzione, interesse ed impegno nella valorizzazione del settore agricolo. La crisi che sta interessando l’area della Sibaritide può e deve essere limitata. Chiediamo, quindi, di garantire approvvigionamento da febbraio sino a fine novembre».

In questo contesto, però, emerge ancora e forte la vertenza dei dipendenti consortili che non percepiscono stipendi da mesi e che sono in stato di agitazione. La richiesta d’aiuto che oggi arriva dal Comune di Terranova da Sibari al Consorzio di bonifica è fondata su un’emergenza concreta ma con la situazione difficile che stanno vivendo i lavoratori renderà, sicuramente, tutto più difficile.

