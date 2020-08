Interruzione idrica nel centro storico di Rossano: la situazione è in miglioramento

Interruzioni idriche, i disagi che stanno purtroppo interessando in questi giorni soprattutto la zona bassa del centro storico di Rossano, causati dal blocco della cabina di pompaggio in località Santa Caterina, saranno progressivamente azzerati nel corso della giornata di domani, giovedì 20 agosto. Immediatamente riparato il guasto elettrico da parte dall’Enel ed eseguiti tutti gli interventi tecnici necessari, il serbatoio di accumulo ha comunque fatto registrare difficoltà nel caricamento che sono, in ogni caso, in fase di superamento.

