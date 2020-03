Inps Corigliano-Rossano, parte la fase sperimentale annunciata da Tridico

L’ormai ex Agenzia complessa di via Acqua di Vale diventa Filiale provinciale: ecco le novità

Cambia l’assetto dell’Agenzia complessa Inps di via Acqua di Vale a Corigliano-Rossano che dal primo marzo scorzo è operativa, ormai, come filiale provinciale. Vanno così a compimento le linee tracciate dal presidente nazionale dell’istituto previdenziale italiano, Pasquale Tridico, che ad agosto scorso era stato in città per tracciare le linee d’azione per la nascente fase sperimentale che avrebbe interessato la sede ionica.

Le Filiali provinciali sono uffici dirigenziali di seconda fascia nell’ambito delle Direzioni provinciali cui sono funzionalmente subordinate. La Filiale provinciale di Corigliano Rossano, tenuto conto delle direttive provenienti dalla Direzione provinciale di Cosenza, eserciterà le seguenti funzioni: gestione dei flussi assicurativi e contributivi e dei conti individuali e aziendali; controllo della produzione e della qualità dei servizi; gestione delle attività di vigilanza documentale e del recupero crediti; gestione della rilevazione dei fabbisogni di risorse umane, formativi e strumentali; controllo del processo di programmazione e budget; gestione dei flussi contabili e finanziari; informazione istituzionale e relazioni con il pubblico.

Il modello di Filiale provinciale assicura la gestione delle funzioni manageriali “Flussi contributivi e vigilanza documentale e ispettiva”, “Prestazioni e servizi individuali” e “Presidio delle conformità di sede e customer care”, che sono governate in maniera aggregata dalla Direzione di sede, che risponde in via gerarchico-funzionale alla Direzione provinciale di Cosenza.

Al Direttore della Filiale è attribuita la complessiva responsabilità del conseguimento degli obiettivi di output, efficienza, efficacia ed economicità contenuti nel piano budget della struttura a lui affidata. È garante del sistema dei controlli (controllo di gestione, controllo contabile, ecc.) ed ha la piena responsabilità della gestione del contenzioso amministrativo e di quello giudiziario ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 205/2005, in materia di invalidità civile, con l’obbligo di garantire il necessario supporto tecnico-istruttorio per la gestione del contenzioso giudiziario, demandato agli uffici legali territoriali laddove costituiti.

Governa in maniera aggregata le funzioni manageriali “Flussi contributivi e vigilanza documentale e ispettiva”, “Prestazioni e servizi individuali” e “Presidio delle conformità di sede e customer care”. Ai sensi degli articoli 19, comma 2, lett. g), e 20 del vigente Regolamento di Organizzazione, assume la veste di “datore di lavoro” di cui al D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).

