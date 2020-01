Iniziato sciopero dipendenti SIARC. Mense scolastiche bloccate

I lavoratori del SIARC, cioè i dipendenti delle mense scolastiche ed ospedalieri di Corigliano Rossano, hanno iniziato il loro sciopero, presso il secondo circolo della Scuola dell’Infanzia al Frasso a Rossano. A loro fianco i sindacati della CGIL con Andrea Ferrone e la UIL con Luciano Campilongo. La decisione, come anticipato nel pomeriggio di ieri 8 gennaio, è stata presa dopo un’infruttuosa riunione tenutasi nelle stanze dell’Ex Palazzo Comunale di Rossano. Nella stessa, i vertici dell’azienda – non presentandosi – avevano fatto sapere come gli stipendi non sarebbero potuti arrivare prima della fine del mese corrente. Da qui la decisione sulla mobilitazione.

Commenta

commenti