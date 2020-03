Emergenza Coronavirus, gli infermieri del pronto soccorso di Rossano insorgono

“Manca personale e lavoriamo 18 ore al giorno per sopperire a tutte le criticità. E abbiamo anche finito le mascherine”

Forza lavoro di valore nelle situazioni ordinarie, soggetti indispensabili in questa fase storica e straordinaria. Stremati, ma infaticabilmente impegnati giorno e notte nell’assistenza all’utenza e ai degenti, gli infermieri alle prese con l’emergenza Coronavirus sono alla stregua di soldati in trincea. E non è un caso che da più parti e a più riprese lancino accorati appelli. Chiedano aiuto. “Siamo pochi” è il grido d’allarme urlato dagli infermieri del plesso ospedaliero di Rossano che – scelto come centro per la gestione dell’emergenza COVID-19 – pagano ancora più salato lo scotto di criticità e difficoltà fattesi ancora più spinose.

Per questo tutto il personale infermieristico del reparto di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza ha deciso di insorgere e denunciare la carenza di personale, scrivendo una lettera indirizzata al sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi e al Commissario dell’Asp di Cosenza dott. Giuseppe Zuccatelli. “Questa situazione sta comportando particolari disagi all’utenza, considerando che i loro bisogni non possono essere totalmente soddisfatti. Inoltre la carenza di personale di supporto ed ausiliario obbliga spesso gli infermieri a svolgere mansioni improprie per cercare di soddisfare al meglio le esigenze dei pazienti, nonostante il nostro codice deontologico ponga dei limiti alla compensazione quando venga pregiudicato il proprio mandato professionale. Operare in queste condizioni di criticità comporta un notevole stress psicofisico ed espone il personale a rischio di carattere medico legale e di sicurezza.

AUMENTA IL CARICO DI LAVORO E DIMINUISCONO GLI INFERMIERI

Lavoriamo in un pronto soccorso dove aumenta il carico di lavoro e diminuisce il personale infermieristico. Dove sono terminate le mascherine e usufruiamo delle donazioni solidali fatte dalla comunità. Lavoriamo anche 18 ore al giorno per sopperire a tutte queste carenze, lavoriamo contro legge. Oggi apprendiamo da una disposizione che lo stabilimento ospedaliero di Rossano dovrà gestire emergenze Coronavirus. Per tale motivo chiediamo con estrema urgenza che venga in particolare reperito urgentemente nuovo personale dedicato per ogni specialistica presente. Nell’interesse dell’utenza, in assenza di risposte idonee, ci riserviamo di intraprendere ogni azione utile per la soluzione delle criticità”.

