Jole Santelli è tra i Presidenti delle Regioni più apprezzati in Italia. A dirlo è uno studio del Sole 24 Ore che sottolinea come il centrodestra sia in cima a questa speciale classifica. Il primo è il governatore del Veneto, tallonato da quello del Friuli Massimiliano Fedriga. Terzo posto per l’umbra Donatella Tesei e quarto posto per la “nostra” Jole Santelli con il 57,5% di gradimento.

