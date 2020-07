Incredibile ma vero: a mezzanotte lo Stefano Rizzo è “a porte aperte” – VIDEO

Le immagini sono state prontamente condivise sui Social provocando il dissenso dell’intera cittadinanza. Che fine farà lo sport in città?

Roba da non crederci: lo Stefano Rizzo, in piena notte, presenta il suo ingresso laterale – che da su viale Sant’Angelo – aperto. Le immagini fanno riferimento a poche ore fa, quando degli esponenti di Fratelli d’Italia di Corigliano Rossano hanno notato l’inghippo, registrando prontamente un video e condividendo il contenuto su Facebook.

Dato che la comunità si fregia, giustamente, il titolo di terza città della Calabria, pensate cosa potrebbe succedere se il Granillo, il Nicola Ceravolo o il San Vito fosse clandestinamente agibile a mezzanotte. Una figura barbina.

Lo Stefano Rizzo, al momento, è l’unico stadio pienamente agibile viste le disastrate condizioni del Brillia di Corigliano. Da poco più di due anni sono terminati i lavori di rifacimento del terreno di gioco con un prato in sintetico di ultima generazione. Dato che in città, di certo, non mancano i vandali, chi di dovere non può permettersi tali negligenze. Uno dei maggiori problemi che attanagliano Corigliano Rossano è la mancanza di strutture sportive. Lo stadio bizantino è una delle poche eccezioni, ma – con queste basi di lassismo all’acqua di rose – ancora per quanto?

