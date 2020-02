Incontro tra operatori turistici per valorizzare i centri storici di Corigliano Rossano

Giovedì 13 Febbraio 2020, nella sala polifunzionale Museo Diocesano e del Codex, si sono riuniti gli operatori turistici dei centri storici di Corigliano-Rossano per un primo incontro conoscitivo e per discutere sull’avvio di una programmazione collettiva incentrata sulla promozione turistica dei due centri storici.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale “Insieme per Camminare”, è stata rivolta non solo ai gestori dei presidi culturali ma anche a tutti gli imprenditori titolari di servizi ricettivi, ristorazione, guide turistiche e servizi turistici vari, operanti esclusivamente nei due centri storici della città.

Numerosa la partecipazione e le idee proposte. L’obiettivo principale è quello di costruire rete al fine di programmare attività congiunte e pianificare strategie collettive che siano capaci di attirare un maggior numero di visitatori in quella che è non solo la terza città della Calabria, ma uno dei maggiori attrattori delle nostra Regione, grazie alla sua elevata presenza di monumenti e beni culturali concentrati nell’area urbana. A tal proposito si è pensato, durante l’incontro, di costituire un comitato per la valorizzazione di centri storici e di proporre alcuni itinerari con offerte agevolate per i turisti, al fine di incentivare la conoscenza del territorio. In particolare l’azione prevede di proporre un itinerario che possa favorire la visita dei monumenti dei centri storici di Corigliano e Rossano.

