Incontro con la stampa di Pietro Molinaro e Vincenzo Sofo a Rende

“Cambiamento a km zero con Pietro Molinaro candidato a Km certo”.

Questo il titolo dell’incontro con la stampa che si terrà giovedì 9 gennaio p.v. alle 11 presso la segreteria politica di Pietro Molinaro, candidato nella circoscrizione di Cosenza alle elezioni regionali per la Lega Salvini Calabria a sostegno di Jole Santelli presidente. Insieme a Molinaro all’incontro parteciperà Vincenzo Sofo, giovane leader della Lega e prossimo europarlamentare della Calabria appena si completerà il processo della Brexit. L’incontro avrà lo scopo di illustrare i processi di cambiamento che la Lega vuole mettere in campo e la sua visione della Calabria del futuro. Gli organi di informazione sono invitati a partecipare. La segreteria, sede dell’incontro si trova a Rende in via Rossini n.68 nei pressi del Municipio e della Chiesa San Carlo Borromeo.

