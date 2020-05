Incontro Conte-Santelli. «Abbiamo parlato di opere pubbliche, sanità e fase 2»

La governatrice e il presidente del Consiglio a Roma. «La Calabria vuole rilanciarsi. Al premier ho chiesto un’attenzione che in tutti questi anni spesso è mancata»

Evidentemente il ricorso della Presidenza del consiglio dei ministri contro l’ordinanza “riapri bar” non ha lasciato scorie. E, nonostante la bocciatura da parte del Tar di Catanzaro, Jole Santelli non serba rancore al premier Conte. Si fa per dire, ovviamente, perché le istituzioni (per quanto qualcuno tenda a personalizzare) vengono prima. E così, via social, la presidente della Regione racconta di aver «avuto un incontro cordiale e propositivo con il Presidente Conte. Al centro della discussione la Calabria e le sue reali necessità».

Conte e Santelli hanno «parlato di sblocco delle opere pubbliche, di sanità, di fase2». «Abbiamo parlato – continua – di una Calabria nuova, che ha grande voglia rilanciarsi, ripartire e stupire. Per questo ho chiesto un’attenzione particolare che purtroppo in tutti questi anni spesso è mancata. Dobbiamo recuperare anni di sviluppo mancato e dobbiamo farlo presto, anche attraverso una costruttiva sinergia tra Governo e Regione. Non c’è più tempo».

Fonte: CORRIERE DELLA CALABRIA

Commenta

commenti