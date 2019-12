Incidente sulla Statale 106, tre auto coinvolte. Ci sono feriti

Un incidente con tre auto coinvolte dove sono rimaste ferite, per fortuna non in modo grave, alcune delle persone a bordo dei mezzi. Il sinistro si è verificato pochi minuti fa in contrada Lampa Bucita, lungo la Statale 106, proprio all’imbocco del raddoppio della ionica e a pochi metri dall’ingresso del bivio per Amica. Non si conoscono ancora le dinamiche dello scontro ma è probabile che il tutto abbia avuto origine dalle condizioni del fondo stradale, reso viscido a causa della pioggia mista a neve che in queste ore sta cadendo su tutto l’arco ionico. L’incidente ha provocato lunghissime code in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto stavano per intervenire gli agenti della polizia stradale ed i sanitari del 118 per portare le cure del caso alle persone ferite. Intanto la circolazione continua a rimanere congestionata.

L’incidente di pochi minuti fa segue ad un altro sinistro, un tamponamento con feriti avvenuto sempre sulla SS106, in mattinata, sempre nel territorio di Corigliano-Rossano che continua a manifestarsi come il tratto più pericoloso dell’intera statale con il tasso di sinistri più alto in assoluto.

Commenta

commenti