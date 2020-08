Incidente sulla Statale 106, più di 3 km di coda

Lo scontro tra un’auto e un furgone è avvenuto nel tratto tra località Toscano e Mirto. (direzione Crotone). Per fortuna né vittime né feriti

L’incidente

Un incidente per fortuna senza gravi conseguenze si è verificato poco fa lungo la statale 106, nel tratto compreso tra località Toscano, nel Comune di Corigliano-Rossano, ed il centro urbano di Mirto nel Comune di Crosia.

Nello scontro sono rimaste coinvolte un’auto ettura ed un furgone. I conducenti non avrebbero riportato conseguenze fisiche anche se sul posto è giunta prontamente un’ambulanza del 118 con il supporto dei carabinieri della Stazione di Mirto.

L’incidente, però, pur non facendo registrare conseguenze fisiche per le persone coinvolte, ha provocato un importante rallentamento lungo la statale. Più di tre km di fila in direzione sud che hanno congestionato il traffico urbano ed interrurbano nella cinta stradale di Corigliano-Rossano.

