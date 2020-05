Incidente sulla SS 106 all’altezza della zona industriale di Corigliano

Il sinistro è avvenuto pochi minuti fa: coinvolti un’auto ed un furgone. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale

Pochi minuti fa lungo la statale 106, all’altezza dello svincolo della zona industriale di Corigliano, nel comune di Corigliano-Rossano, si è verificato un incidente. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una Mercedes station wagon ed un furgone Fiat che trasportava profilati. Non si conoscono ancora le dinamiche che hanno causato lo scontro. Probabilmente si tratta di un tamponamento. I rilievi sono affidati agli agenti della Polizia stradale che ricostruiranno l’accaduto. Per fortuna non si registrano feriti né morti. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco del dipartimento di Rossano.

L’incidente ha provocato, inevitabilmente, disagi alla mobilità territoriale considerato che lo scontro si è verificato su uno degli snodi nevralgici della Sibaritide e della terza città della Calabria.

Commenta

commenti