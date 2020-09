Incidente sul lavoro, grave un 40enne precipitato da un tetto

Il fatto è accaduto in località Frasso-Amarelli nell’area urbana di Rossano. Necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118

Un grave incidente sul lavoro si è verificato stamattina in località Frasso- Amarelli, nell’area urbana di Rossano. Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo – un 40enne – pare abbia perso l’equilibrio mentre stava svolgendo alcune attività sul tetto di un’abitazione in fase di costruzione. È scivolato ed precipitato a terra. Chi lo ha soccorso lo ha rinvenuto in gravi condizioni, con diverse fratture. Subito allertata la centrale operativa del 118 che ha ritenuto necessario l’invio dell’elisoccorso dell’ospedale Hub “Annunziata” di Cosenza.

Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Corigliano-Rossano.

Il 40enne è un dipendente di una ditta del catanzarese impegnata in questi giorni nel montaggio dei pannelli fotovoltaici sul palazzo in costruzione

