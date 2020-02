Incidente sul lavoro a Fiumarella (Crosia): uomo ferito dal trattore

Stamattina nell’agro di Fiumarella nel comune di Crosia Mirto una persona è rimasta ferita dal trattore mentre era intenta ad effettuare alcuni lavori in campagna. Non si conoscono le dinamiche dell’incidente ma a quanto pare l’uomo si è trovato a dover far fronte ad un colpo subìto nella parte alta del corpo. Alcune altre persone sul posto hanno subito allertato la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono poco dopo arrivati i carabinieri della Compagnia di Rossano e i sanitari del 118. Questi, valutando le condizioni dell’uomo, pur non essendo in pericolo di vita, hanno ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito il ferito all’ospedale hub di Cosenza per maggiori e più approfonditi esami.

Commenta

commenti