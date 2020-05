AGGIORNAMENTO | Grave incidente sul lavoro a San Giorgio Albanese, muore un agricoltore

Non ce l’ha fatta il giovane bracciante che questa mattina era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro

Purtroppo avrebbe perso la vita il bracciante agricolo che si trovava alla guida del suo trattore quando, per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri, il mezzo si sarebbe ribaltato finendo in un fossato. E’ successo a San Giorgio Albanese, in una contrada confinante con il comune di Corigliano Rossano. Le condizioni del giovane – per il cui recupero è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza all’Annunziata di Cosenza – erano apparse subito drammatiche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Corigliano-Rossano, un’ambulanza del 118 e i carabinieri della Compagnia di Corigliano.

Fonte: Altrepagine

