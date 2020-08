Incidente nella notte sulla 106: Centauro ricoverato a Cosenza

Lo scontro tra un’auto e una moto è avvenuto attorno alle 2. Ancora non chiare le dinamiche. La polizia stradale è intervenuta dal reparto di Cosenza

Il luogo dell’incidente

Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente avvenuto stanotte lungo la Statale 106 all’altezza del bivio per contrada Sant’Irene-Cutura, ma le immagini parlano di un violentissimo scontro tra una piccola utilitaria (una Fiat 600) e una moto. Non ci sono vittime ma il centauro coinvolto nel fatto si trova ricoverato a Cosenza sotto osservazione. Solo tanta paura e qualche escoriazione, invece, per la ragazza a bordo dell’auto che i soccorritori hanno trovato ribaltata lungo la carreggiata.

L’auto ribaltata lungo la carreggiata

L’incidente è avvenuto attorno alle 2 di stanotte. Uno scontro violentissimo durante il quale il motociclista, che per fortuna indossava il casco, è praticamente finito dentro l’autovettura in cui viaggiava la ragazza. Sono stati i vigili del fuoco della squadra notturna del distaccamento di Corigliano-Rossano ad estrarlo dalle lamiere dell’auto.

Sul posto anche l’ambulanza del 118 di Rossano che ha dapprima trasferito il giovane motociclista bel pronto soccorso del “Giannettasio” per poi disporne il trasferimento d’urgenza all’ospedale hub di Cosenza dove è tutt’ora sotto oseervazione.

I rilievi del caso sono stati affidati alla polizia stradale di Cosenza, l’unica che in quel momento poteva intervenire, nonostante sul territorio operino due centri operativi della stradale, quelli di Corigliano-Rossano e di Trebisacce.

