Incidente mortale nel cosentino, uomo investito da un tir

Caduto in strada dal retro di un furgone per cause ancora ignote, l’uomo sarebbe poi stato investito da un camion

Non sono state ancora rese le generalità dell’autotrasportatore che è stato investito mortalmente da un tir sull’autostrada A2, all’altezza di Rogliano. Il tragico incidente ha coinvolto un uomo che rientrava dalla Sicilia ed era diretto nel Lazio. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si sarebbe trovata nel retro di un furgone quando, caduta in strada per cause ancora ignote, sarebbe stata investita da un camion il cui autista avrebbe riferito agli agenti della polizia stradale intervenuti che al suo passaggio il corpo dell’uomo era già sull’asfalto. Traffico nei pressi dell’incidente interrotto per ore.

Commenta

commenti