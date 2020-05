Incidente auto-moto sulla SS106 a Mirto: l’ambulanza arriva dopo 50 minuti

Il sinistro è avvenuto all’incrocio con la strada che porta al lungomare Centofontane. Ferito il centauro , illeso l’automobilista

Scontro auto-moto lungo la statale 106 nell’abitato di Crosia Mirto. Un uomo a bordo di uno scooterone che viaggiava lungo la strada nazionale in direzione Corigliano-Rossano è stato travolto da un’automobile che sopraggiungeva da via Kennedy, il viale che conduce dal centro abitato traentino fino alle coste di località Centofontane. Il centauro, che per fortuna aveva il casco, è precipitato a terra riportando diverse escoriazioni. Illeso, invece, il conducente della vettura.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari della locale stazione dei carabinieri che hanno avvisato immediatamente la centrale operativa del 118. Alcune persone presenti sul posto, però, ci informano che nonostante le ripetute chiamate d’emergenza, l’ambulanza del vicino pronto soccorso di Rossano (che dista appena 13 km dal luogo dell’accaduto) sarebbe giunta in loco dopo ben 50 minuti. Per tutto il tempo il motociclista è rimasto sdraiato sull’asfalto caldo, quasi privo di sensi.

Sul posto anche gli operatori dell’Anas che hanno limitato l’area dell’incidente anche se il traffico lungo la statale è rimasto interrotto per alcuni minuti.

