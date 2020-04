In Calabria sta arrivando il viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri

Briefing alla cittadella a Catanzaro e poi sopralluogo all’ospedale hub Pugliese-Ciaccio

I drammi della sanità regionale, balzati di recenti agli onori della cronaca nazionale, hanno messo in allarme il governo, che ha inviato in Calabria il vice ministro della Sanità Pierpaolo Sileri. L’obiettivo è rendersi conto delle oggettive condizioni di emergenza e degrado in cui versa il sistema di assistenza calabrese in un momento così difficile e delicato imperversato dall’emergenza coronavirus.

La visita è prevista per oggi e sarà finalizzata proprio a fare il punto della situazione nella regione e verificare le misure messe in campo per fronteggiare l’emergenza. Sileri, atteso anche alla Regione, dovrebbe avviare il suo tour in Calabria dall’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, hub regionale di riferimento per il Covid-19. Il viceministro aveva preanunciato la sua tappa calabrese nell’ultima puntata di “Non è l’arena” di Giletti, nella quale erano emerse alcune situazioni di estremo degrado della sanità calabrese.

