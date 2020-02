“Impossibile” trasferire medici dal Tirreno allo Jonio: sospesi i ricoveri in Pediatria

Una delle aree mediche più produttive ed efficienti dello spoke di Corigliano-Rossano rischia l’immobilismo

Non sono serviti gli allarmi lanciati nei giorni scorsi per una situazione che si protrae, purtroppo, da mesi: oggi il reparto di Pediatria dello spoke di Corigliano-Rossano ha sospeso i ricoveri per mancanza di medici. Una situazione che mette a rischio anche l’operatività di un altro reparto strategico all’interno del nosocomio della sibareitide qual è il punto nascite. Il problema di fondo lo avevamo indicato nei giorni scorsi (leggi anche Sanità “nonsense”: quel medico trasferito in un reparto che non c’è) ed è da ricercarsi, da un lato nella mancanza di personale medico (i concorsi sono bloccati) e dall’altro nella distribuzione cervellotica delle figure professionali sul territorio dell’azienda sanitaria.

Dicevamo, infatti, che alla base della decisione che oggi ha portato il direttore dell’unità operativa di Pediatria, Franco Petrone, a sospendere i ricoveri ci sia appunto l’impossibilità a reperire medici per coprire i turni del reparto. Già, perché le “risorse umane” (pediatri nello specifico) che nei giorni scorsi dovevano essere reperite da altri ospedali dove la Pediatria non c’è più (l’ospedale di Cetraro su tutti) non sono state reperite. E questo perché a quanto pare i medici del tirreno non vogliono venire a fare i turni sullo Jonio preferendo rimanere inattivi.

Una brutta gatta da pelare, insomma, dal momento che Corigliano-Rossano che ha un’area pediatrica (pediatria, ginecologia e punto nascita) tra le più produttive ed efficienti della Calabria rischia di rimanere “a piedi” proprio per colpa di quella sanità “nonsense”.

