Emergenza rifiuti, lunedì 18 e mercoledì 20 maggio non sarà effettuata la raccolta della frazione organica. Non subisce variazione il calendario per la raccolta di carta e cartone, martedì 19 e del vetro (mercoledì 20).

È quanto fanno sapere gli uffici comunali, precisando che il disservizio è dovuto alla chiusura degli impianti regionali. L’Amministrazione Comunale si scusa per i disagi ed invita alla collaborazione, praticando una corretta ed attenta differenziazione dei rifiuti.

