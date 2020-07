Continuano ad agire i piromani della “monnezza”, anche in pieno giorno



Un incendio piuttosto importante sta interessando contrada Piragineti a Corigliano Rossano. Un cumulo di immondizia accatastato sulle strade è stato dato alle fiamme in pieno giorno, richiedendo l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco per domare e fiamme e contenere lo sprigionarsi della pericolosissima diossina che – come noto – risulta nociva per la salute umana.

Commenta

commenti