Immobili comunali in disuso alle associazioni: la proposta all’amministrazione di Corigliano Rossano

Appello del Presidente del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano Natale Bruno

Natale Bruno, Presidente del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano, esorta le istituzioni comunali a valutare la proposta di sottrarre all’abbandono e all’incuria gli immobili comunali in disuso attraverso la concessione in uso al mondo dell’associazionismo. Significherebbe rivitalizzare i quartieri, in particolar modo quelli dei centri storici e promuovere la cittadinanza attiva. La proposta va nella direzione della tutela e salvaguardia del patrimonio comunale e della partecipazione attiva alla vita della comunità in particolar modo dei giovani. Bruno coglie l’occasione per esprimere soddisfazione per il successo di pubblico fatto registrare nei giorni scorsi dall’evento annuale del Movimento Pro Life cittadino, nell’ambito della 42esima Giornata per la Vita, ospitata in una gremita aula magna dell’Itas – Itc.

LA SCUOLA, CON LA FAMIGLIA, RAPPRESENTA PER I GIOVANI UN LUOGO CRUCIALE

Ringrazia in particolar modo i due relatori, la professoressa Aquilina Sergio, alla guida della Commissione Biogiurdica del Movimento ed il dottor Michele Florio che vi ha fatto ingresso, per aver dato un contributo importante alla promozione dei temi cari al sodalizio: l’educazione alla vita, alla sua tutela fin dal concepimento. La scuola, con la famiglia – ha detto il Presidente Bruno – rappresenta per il giovane un luogo cruciale. Qui si impara a relazionarsi con gli altri, partendo dalla conoscenza di se stessi; a dare valore al prossimo. È qui che si costruisce la società. La politica, congiuntamente alla scienza e alla tecnologia, devono essere al servizio della persona, cercando di favorire situazioni che migliorino la qualità della vita e garantiscano la dignità di tutti.

Protagonista della Giornata è stato il giovane malato di Sla che si è esibito al recente Festival di Sanremo, Paolo Palumbo, che ha emozionato con la sua difficile storia e la sua eccezionale vitalità i ragazzi presenti. Alla manifestazione hanno preso parte anche don Vittorio Salvati che ha portato i saluti dell’Arcivescovo Mons. Giuseppe Satriano ed il vice preside Antonio Russo in rappresentanza della dirigente scolastica Anna Maria Di Cianni. Tra gli intervenuti numerosi soci ed amici del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano, tra questi l’ex Sindaco di Rossano, Orazio Longo.

Commenta

commenti