Il “Vespa Club Rossano” dona una passerella in legno al comune di Corigliano-Rossano

E’ stata installata al lido Sant’Angelo di fronte la Torre stellata

Il Vespa Club Rossano, presieduto dal Presidente Francesco Arci, ha fatto dono di una passerella in legno (della lunghezza di 30 metri) al Comune di Corigliano-Rossano. La passerella è stata acquistata grazie alla sensibilità e alla grande generosità umana messa in atto dai tanti soci dello stesso Vespa Club Rossano. Questa, per l’occasione, è stata installata al Lido Sant’Angelo di Rossano, di fronte la Torre Stellata, per permettere ai tanti disabili di raggiungere facilmente e comodamente la spiaggia. Alla cerimonia d’inaugurazione, nella serata di venerdì 17 luglio 2020, hanno preso parte il Presidente del Vespa Club Rossano, Francesco Arci, l’Assessore alla Solidarietà, Donatella Novellis, l’Assessore alla Protezione Civile ed ai lavori pubblici, Tatiana Novello, il consigliere comunale di maggioranza, Liliana Zangaro, il Presidente del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano, Natale Bruno, ma anche i diversi soci che fanno parte del direttivo del Vespa Club.

Don Umberto Sapia, subito dopo il taglio del nastro ed i discorsi di rito da parte delle autorità locali coordinati dal Reporter Antonio Le Fosse (Responsabile della Comunicazione del Vespa Club Rossano), ha provveduto alla benedizione della passerella che sarà utile per i tanti disabili del luogo e non solo, affinché questi possono raggiungere facilmente la spiaggia in modo tale da trascorrere momenti di svago durante il periodo estivo. Il Presidente Arci, per l’occasione, ha voluto ringraziare, pubblicamente, quanti hanno preso parte alla cerimonia d’inaugurazione. Fra questi: gli assessori comunali, Donatella Novellis e Tatiana Novello, la consigliera di maggioranza, Liliana Zangaro, il Presidente del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano, Natale Bruno, ma anche i tanti soci del Vespa Club, Andrea Fucile che ha girato l’Italia e l’Europa, in lungo e in largo, in sella ad una Vespa 50 ed i rappresentanti della Cooperativa “Raggio di Sole” con la presenza di Luisa Picciolo e Giovanna Scorpaniti. Presenti, inoltre, il Vice-Presidente del Vespa Club Rossano: Raffaele Apuzzo, il Tesoriere: Roberto Caravetta, il Segretario: Fabio Scorpaniti, ed i consiglieri: Leonardo Arci, Michele Tagliaferro e Roberto Muraca.

Il Vespa Club Rossano non è nuova ad iniziative di solidarietà. Fra questi ricordiamo la raccolta fondi in occasione dell’alluvione del 2015 a Rossano con l’acquisto di beni che sono stati consegnanti alle famiglie che hanno avuto danni ingenti, la raccolta fondi da destinare ai terremotati dell’Emilia Romagna, la consegna di giochi per bambini al Reparto di Pediatria ed ancora una raccolta fondi, in occasione dell’emergenza Covid-19, che sono stati destinati alla Protezione Civile del comune unico di Corigliano-Rossano per l’acquisto di una nuova ambulanza che, nei giorni scorsi, è stata consegnata all’ospedale di Rossano. Iniziative in cui si evince la grande generosità umana dei vespisti che, da sempre, sono vicini alle problematiche del territorio e non solo. La loro “mission” è quella di dare il proprio contributo alla comunità locale con piccoli e preziosi gesti di solidarietà. I due assessori comunali: Donatella Novellis e Tatiana Novello, oltre al consigliere di maggioranza: Liliana Zangaro, hanno voluto ringraziare, pubblicamente, il Presidente Francesco Arci e l’intero direttivo del Vespa Club Rossano per aver voluto donare al comune unico di Corigliano-Rossano, grazie alla raccolta fondi da parte di tutti i soci (questi sono 150) una passerella in legno (lunga 30 metri) per permettere ai tanti disabili del luogo e non solo di raggiungere comodamente la spiaggia. Un gesto nobile che, in modo particolare, è stato apprezzato da tutti.

Commenta

commenti