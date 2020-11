Il vaccino contro l’influenza stagionale è introvabile

Un allarme forte e chiaro quello diramato dal il Comitato cittadini dell’alto Jonio che, con il suo referente, non risparmia nessuno

Il vaccino influenzale è praticamente introvabile. A denunciare la situazione il Comitato cittadini dell’alto Jonio con il suo portavoce Rinaldo Chidichimo. Come riferisce il Quotidiano del Sud: «Arcuri si dimostra incapace in quanto rallenta le procedure invece che velocizzarle. Dopo tanti inviti a vaccinarsi contro l’influenza, anche per ridurre paure e ricoveri inutili, nei comuni di Trebisacce e crediamo contermini, il vaccino non arriva».

Il Comitato citando Pulp Fiction: «Da dove viene questo signor Wolf con la speranza che Invitalia si è resa famosa per la mancanza di iniziative serie, importanti e concrete, se ne rende conto». Infine l’invito di Chidichimo: «provvedere con urgenza alla distribuzione del vaccino, almeno per le categorie più a rischio, sottolineando che i Commissari non hanno solo il compito di impartire direttive, ma di farle anche eseguire».

