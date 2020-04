Il Top dei fotografi mondiali è di Cassano: la Giunta gli rende omaggio

«A Ottavio Marino, artista cassanese, che attraverso il suo sguardo e la sua arte, dando lustro alla nostra terra, riesce a trasformare la realtà in meraviglia, catturando l’essenza delle emozioni e rendendole immortali».

Con questa motivazione, la giunta municipale della Città di Cassano All’Ionio, nel corso della più recente riunione, su proposta del sindaco Gianni Papasso, ha deliberato di concedere l’onorificenza della “Civica Benemerenza” al concittadino Ottavio Marino, classe 1974. L’atto, ha riferito il Primo Cittadino, rientra nel progetto varato dell’amministrazione comunale, finalizzato a concorrere al miglioramento della propria comunità, sotto il profilo sociale e morale, segnalando opportunamente alla pubblica considerazione l’impegno sia di tutti coloro (le eccellenze locali), che, con opere e azioni di alto profilo morale, si siano distinti nel campo sociale, culturale, economico, sportivo, artistico e letterario, sia a tutti coloro che si siano distinti per la loro attenzione agli altri o per atti di coraggio e di abnegazione civica, e che in qualche modo, abbiano giovato alla intera comunità del Comune di Cassano All’Ionio elevandone il prestigio.

Nel deliberato, l’esecutivo, da atto, in particolare, a Ottavio Marino, singolare fotografo cassanese, le cui meravigliose produzioni per la peculiarità del risultato appaiono all’occhio umano come pregevoli tele sapientemente pitturate, che richiamano opere del Caravaggio, di Rembrandt e di Mattia Preti, per il suo attivismo in ambito culturale attraverso l’organizzazione di numerosi eventi, mostre e presentazioni, ma anche in ambito sociale, avendo messo le sue competenze a servizio della comunità, attraverso l’organizzazione di laboratori artistici presso comunità di recupero delle tossicodipendenze per numerosi giovani in situazione di grave disagio.

Egli, si è distinto per la sua alta professionalità artistica nella sua attività, diventando Gold Photographer nel progetto Photovogue di Vogue Italia, nonché collaborando con brand italiani e internazionali, da cui ha ricevuto numerosi riconoscimenti, quali la menzione d’onore nel 2018 al Sony World Photography Awards, tra i più importanti e prestigiosi concorsi di fotografia del mondo, con pubblicazioni sui più autorevoli magazine nazionali e internazionali del settore.

Ottavio Marino risulta tra i finalisti del premio Sony World Photography Awards per l’anno 2020, unico italiano presente nella categoria “Ritratto”, tra i fotografi migliori al mondo. “Il riconoscimento della “Civica Benemerenza” all’artista Ottavio Marino, ha dichiarato il sindaco Gianni Papasso, vuole essere un segno tangibile e la stima dell’amministrazione comunale e, sono certo di poter affermare, dell’intera comunità cassanese, per un artista apprezzato a livello nazionale e internazionale, grande nella sua normalità, che operando sempre con discrezione e lontano dal rincorrere le luci della ribalta, privilegia la concretezza dell’essere rispetto all’apparire. Il successo, a ragione, lo rincorre, ha aggiunto, riconoscendogli la singolarità della sua arte di “raccontare” il suo mondo attraverso gli scatti della sua macchina fotografica”. Copia della Deliberazione, resa immediatamente esecutiva, è stata trasmessa a Ottavio Marino e al Settore Affari Generali per quanto di competenza.

