Il pronto soccorso torna a splendere grazie all’associazionismo

Si è svolta presso la sala riunioni del “Giannattasio” di Rossano la cerimonia di consegna dei lavori, di ristrutturazione e arredo del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rossano, realizzato dall’Associazione Vincenzino Filippelli e dal CRAL. Il tutto, come confermato dai donatori, per migliorare un servizio che trova al suo interno molte criticità a discapito della collettività. Al tavolo dei lavori erano presenti Ranieri Filippelli ed Elisabetta Verrina, Don Pino Straface in rappresentanza dell’Arcivescovo Giuseppe Satriano, il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, il capo distretto Antonello Graziano, il direttore sanitario Canino e il Primario del Pronto Soccorso Natale Straface. A sottolineare come i lavori vanno incontro allo spirito di conforto e alla dignità dei pazienti ci ha pensato Ranieri Filippelli, il quale ha presentato le opere di ammodernamento e ha illustrato le altre iniziative portate avanti anche nell’Ospedale di Corigliano. Interessanti sono stati gli spunti di Don Pino Straface: “Questa cerimonia – ha dichiarato il sacerdote rifacendosi alle parole di Papa Francesco – è un’inversione di tendenza rispetto alla cultura dello scarto che si fa sempre più presente nella nostra società”. Entusiasmo, anche se con una punta di amarezza, è giunto dal Sindaco Flavio Stasi: “Questa è una vittoria e una giornata di festa. Resta – sottolinea il Primo cittadino di Corigliano Rossano – la sconfitta delle istituzioni che non riescono dare risposte adeguate allo stato di emergenza che la sanità del nostro territorio sta vivendo. Dobbiamo avere la consapevolezza che dobbiamo unirci per portare avanti una lotta per vederci riconosciuti i nostri diritti”.

Commenta

commenti