Il Movimento per il territorio plaude a Corigliano-Rossano Domani ma attacca parte della Maggioranza: «Di voi si dimenticheranno presto»

Si fa rovente il clima intorno al Polo Covid di Rossano. Il Movimento politico a sostegno all’ex Sindaco di Corigliano: «Tentano di spostare l’attenzione su Pasqualina Straface»

Risalgono a ieri le dichiarazioni rilasciate da Corigliano-Rossano Domani, movimento di Maggioranza in seno al consiglio comunale di Rossano, in cui si dichiarava quanto sia opportuno scindere gli ambiti d’intervento dei presidi ospedalieri del Compagna e del Giannettasio, facendo dell’uno la struttura di riferimento per le prestazioni sanitarie ordinarie, dell’altro il centro esclusivo per tutto ciò che concerne l’emergenza Covid.

Un plauso arriva dal “Movimento del Territorio” con Pasqualina Straface che, assieme a Civico e Popolare, porta da tempo avanti questa causa: «Tutto ciò – però scandiscono – in piena contrapposizione ad un’altra frangia governativa, quella dei – a loro dire – “puliti”, ossia “Corigliano Rossano pulita” che, invano, e con disperati tentativi da ultimo canto del cigno, tentano di spostare l’attenzione della cittadinanza sulla figura di Pasqualina Straface, sperando che non venga eccessivamente allo scoperto la loro ovattata e sterile azione amministrativa».

Nei giorni scorsi, lo stesso Sindaco Flavio Stasi aveva puntato il dito contro chi, in pieno periodo di pandemia, faceva propaganda politica: «La nostra campagna elettorale altro non è che la voce della gente, il profluvio di chi soffre disagi, assenza ed incuranze da parte della macchina amministrativa. Si cari “puliti”, siamo in campagna elettorale! Ma, a differenza vostra, noi non ci siamo mai dimenticati del popolo! Si è visto all’ultima tornata elettorale, quella per il Consiglio Regionale, quando mancavamo dalla scena da 10 anni e in appena venti giorni abbiamo registrato un consenso che registrerebbe solo un politico in piena e perdurante attività».

Il Movimento che fa capo all’ex Primo cittadino ausonico conclude la nota caricando a testa bassa: «La nostra forza, vi piaccia o meno, è l’accoglienza della gente comune. Quella che non vi riconosce più. Quella che, se vi candidaste adesso non vi darebbe il voto neanche se gli presentaste fra le mani l’immagine di qualche personaggio miracoloso. Quindi rassegnatevi, cari “puliti”. Godetevi questi ultimi tempi di governo. Di noi dopo 10 anni si sono ricordati, a voi vi dimenticheranno dopo qualche settimana».

