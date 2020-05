Il Movimento Nuovamente insieme per Paludi dona un saturimetro alla comunità

Ieri, 10 Maggio, il Movimento Nuovamente insieme per Paludi ha consegnato all’ambulatorio medico del comune il saturimetro acquistato mediante la devoluzione dei gettoni di presenza del gruppo consiliare di minoranza di Nuovamente insieme per Paludi, Baldino Domenico, Leone Ferruccio e Sommario Onofrio. Un piccolo strumento utile e veloce per la misurazione dell’ossigeno nel sangue, ed elemento in più per diagnosticare un’insufficienza cardio-respiratoria.

«Un gesto concreto, benché piccolo, che rivela una verità tanto ovvia quanto però disconosciuta: insieme si può! Ed proprio partendo da questo presupposto, che vogliamo lanciare una nuova raccolta fondi per fornire l’ambulatorio medico di ulteriori presìdi. La tipologia dei presìdi che acquisteremo dipenderà dall’ammontare di fondi raccolti, l’idea sarebbe quella di acquistare strumenti necessari per valutare i parametri vitali delle persone.

«Il movimento Nuovamente insieme per Paludi si augura il pieno successo della raccolta fondi, perché se insieme si può, allora si deve. Inoltre si raccomanda si continuare a rispettare le regole, poiché si inizia a sottovalutare il rischio ancora presente del Covid 19, creando assembramenti, non utilizzando mascherine, guanti e distanze; è necessario avere senso di responsabilità da parte di tutti».

