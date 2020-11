Il motivo del No di Gaudio: la moglie non si voleva trasferire a Catanzaro

Pochi istanti fa su Rai Uno le motivazioni ufficiali e famigliari che avrebbero portato al no di Eugenio Gaudio

Arrivano nuovi dettagli sulle motivazioni della rinuncia da parte dell’ex Rettore della Sapienza Eugenio Gaudio. Secondo quanto riportato poco fa dalla trasmissione di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”, il medico cosentino avrebbe detto no perché la moglie non si sarebbe voluta trasferire a Catanzaro. Inoltre, forse per nascondere quella che a tutti gli effetti è una magra figura, dal Ministero della Sanità fanno sapere che non c’era alcuna ufficialità sul nome di Gaudio se non qualche abboccamento.

