Il Ministro De Micheli: “A marzo iniziano i lavori per il terzo Megalotto della 106”

Il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti De Micheli è stata ospite in città in un evento per la candidatura regionale di Aldo Zagarese

di Josef Platarota

“Non sono qui per fare promesse, ma per raccontare dei fatti che sono accaduti, che stanno accadendo e che accadranno”. Si presenta così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli a margine di un appuntamento elettorale promosso dal candidato al consiglio regionale della Calabria Aldo Zagarese. Presenti anche il Commissario provinciale del PD Marco Miccoli, il Commissario Regionale Stefano Graziano e il candidato alla Presidenza della Regione Pippo Callipo. “Posso dire certamente – continua il Ministro – che tornerò nella Sibaritide a marzo per l’inaugurazione del terzo megalotto della ss 106. Inoltre – puntualizza – stiamo lavorando per fare partire il Sibari-Roma ancora più a sud”. La stessa, definendosi donna che serve le istituzioni, lancia un auspicio a questa terra: “il mio augurio per i calabresi e le calabresi di avere un Governatore che sia all’altezza di questo ruolo e che sappia confrontarsi con il Governo nazionale. Dunque, il profilo ideale è quello di Pippo Callipo la cui storia parla chiaro”. Ricordando del suo legale familiare con Rossano, dato che il cognato è originario del centro ionico, tocca vari temi tra cui anche quello relativo al porto di Corigliano: “Io ho un’attenzione maniacale per Gioia Tauro tanto che oggi a Catanzaro ho presentato un progetto di 35 milioni di euro. Posso confermare che, appena verrà nominato il nuovo Presidente dell’Autorità portuale di Gioia, proveremo a scrivere per i porti di dimensioni minori una nuova missione economica e turistica”.

