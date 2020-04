Il dramma delle politiche liberiste sulla sanità: in Inghilterra mancano medici e arruolano veterinari

Il Sistema Italia ha guardato con ammirazione alle politiche ti tagli e di gestione sanitaria dei paesi anglosassoni, il Covid 19 ha dimostrato quanto fossimo in errore

di Josef Platarota

Il Covid-19, come ha dichiarato ieri sera Marco Travaglio a Otto e Mezzo sul La7, ci sta facendo capire quanto la normalità di cui eravamo abituati non era per niente normale. Negli ultimi 20 anni l’Italia in materia sanitaria non ha fatto altro che imitare le politiche americane ed inglesi. Chiunque si sia succeduto nei ruoli di comando ha deciso, consciamente, di smontare pezzo per pezzo la tutela della salute del nostro paese con tagli, sprechi, regionalismi isterici e privatizzazioni.

Tali scelte rispondono a politiche liberiste, in quando i costi della sanità – già a partire dagli anni 80 – iniziavano a crescere, spingendo i governi a seguire il solco dei paesi anglosassoni. L’addizione era ed è semplice: più privati uguale a più efficienza per contrastare lo Stato spendaccione e incapace. Il risultato? Negli Stati Uniti, in cui se non possiedi una assicurazione sanitaria non hai diritto a cure soddisfacenti, si è lasciato morire un ragazzo di 17 anni perché non poteva permettersi un ricovero.

In Inghilterra, invece, è notizia delle ultime ore che in assenza di medici e infermieri qualificati le autorità hanno deciso di rivolgersi a veterinari per combattere COVID-19. Una situazione senza precedenti e che dimostra come questi sistemi sanitari siano da prendere ad esempio, sì ma per fare il contrario.

