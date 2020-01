Il Direttore Generale dell’ANBI Massimo Gargano incontra i Consorzi calabresi a Trebisacce

Promosso dall’Anbi (Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue) insieme a Coldiretti Calabria, si terrà domani 16 gennaio alle ore 17.00 al Miramare Palace Hotel a Trebisacce (CS) un meeting su: “Sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel tempo dei cambiamenti climatici. Il ruolo dei Consorzi di Bonifica e le opportunità per la Calabria”. Questo è il primo degli incontri che il Direttore Generale dell’Anbi Massimo Gargano svolgerà in Calabria con i Consorzi di Bonifica. In questa prima tornata incontrerà dirigenti e amministratori dei Consorzi della Provincia di Cosenza che hanno rispettivamente sede a Cosenza (Bacini Meridionali del Cosentino), Trebisacce (Bacini dello Ionio Cosentino), Mormanno (Bacini Settentrionali del Cosentino) e Scalea (Bacini del Tirreno Cosentino già valle Lao). Sono incontri operativi molto attesi per confermare la capacità progettuale dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione che sempre di più vogliono sviluppare cultura ed azioni per la prevenzione dalle calamità naturali. Occorre superare la logica degli stati d’emergenza con una grande azione collettiva fatta di politiche di prevenzione dalle calamità naturali oggi accentuate dai cambiamenti climatici. Il programma prevede gli interventi di: Marsio Blaiotta presidente Anbi Calabria, Franco Aceto presidente Coldiretti Calabria e dei Direttori dei Consorzi Maria De Filpo e Rocco Leonetti. Concluderà i lavori Massimo Gargano DG Anbi Nazionale.

