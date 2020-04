Il cuore grande della Calabria: Chef Mazzei dona i pasti per gli Ospedali di Londra

di Josef Platarota

Il Covid 19 sta dimostrando, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto sia grande il cuore dei calabresi. Un animo buono che si amalgama con la qualità, con l’abnegazione e con la voglia di eccellere. Francesco Mazzei, prima di tutto, è uno chef, ma non solo: è anche un orgoglio della nostra terra.

Natio di Cerchiara, splendido borgo del Nord Est della Calabria, è considerato uno dei migliori interpreti della cucina italiana a Londra. E se anche nella capitale inglese è tempo di lockdown, Mazzei non è voluto rimanere a braccia conserte e ha deciso di riaprire i battenti per cucinare ad un pubblico di eccezione: il personale della National Health Service, ovvero il servizio pubblico di sanità britannico.

«Faremo da mangiare per tutti: medici, infermieri, portantini, impiegati, addetti alle pulizie e a ogni altro servizio, chiunque lavora in uno degli ospedali della città», dichiara Mazzei diretta su Repubblica. Saranno offerti 150 pasti al giorno e cucinati dal team del suo ristorante Radici, sito a Islington.

I piatti confezionati dal team saranno consegnati direttamente dalle ambulanze della City: «Un piccolo modo di augurare Buona Pasqua in questi giorni difficili ai nostri eroi e per continuare ad aiutarli nelle settimane a venire di questa emergenza in cui la sanità combatte con grande coraggio e spirito di sacrificio per tutti noi»

