Il CSM presto sceglierà i nuovi capi della Corte D’Appello di Catanzaro e della Procura di Castrovillari – I CANDIDATI

Sono 16 i magistrati che hanno fatto domanda per la procura generale di Catanzaro, 10 per la procura del Pollino

Nei prossimi mesi il plenum del Consiglio superiore della Magistratura sarà chiamato a scegliere i procuratori per le sedi vacanti dei diversi Tribunali italiani.

Tra queste ci sono anche la sede della Procura generale della Corte d’appello di Catanzaro e la Procura ordinaria di Castrovillari.

In queste settimane sono arrivate al CSM diverse candidature. Per la sede della Procura di Castrovillari hanno fatto domanda per l’incarico i magistrati:

Alessandro D’Alessio, in servizio alla Dda di Napoli;

Gerardo Dominijanni, procuratore aggiunto a Reggio Calabria;

Renato Martuscelli, sostituto procuratore generale nella Corte di Appello di Salerno;

Marisa Manzini, procuratore aggiunto di Cosenza;

Pietro Pollidori, sostituto procuratore generale nella Corte di Appello di Roma;

Antonio Clemente, procuratore capo della Repubblica a Larino;

Francesco Soviero, sostituto procuratore di Napoli;

Roberto Amorosi, sostituto procuratore generale nella Corte di Appello di Catanzaro;

Marcello Quercia, sostituto procuratore in servizio a Bari;

Rocco Cosentino, sostituto procuratore in servizio a Palmi.

Per quanto riguarda, invece, la Procura Generale della Corte d’Appello di Catanzaro i candidati sono:

Mario Spagnuolo, procuratore capo della Repubblica a Cosenza;

Antonio Rosario Luigi Guerriero, procuratore capo della Repubblica a Teramo;

Luigi D’Alessio, procuratore capo della Repubblica a Locri;

Carlo Nocerino, procuratore aggiunto a Brescia;

Giuseppe Creazzo, procuratore capo della Repubblica a Firenze;

Carlo Maria Zampi, sostituto procuratore generale nella Corte di Appello di Trieste;

Cuno Jakob Tarfusser, giudice della corte penale internazionale;

Giuseppe Lucantonio, procuratore aggiunto a Napoli;

Elisabetta Pugliese, magistrato nella Direzione nazionale antimafia;

Massimo Lia, procuratore capo della Repubblica di Gorizia;

Nicolò Marino, giudice in servizio al Tribunale di Roma;

Gerardo Dominijanni, procuratore aggiunto a Reggio Calabria;

Emanuele Crescenti, procuratore capo della Repubblica a Barcellona Pozzo di Gotto;

Alfredo Pompeo Viola, segretario generale presso la Procura della Cassazione;

Erminio Carmelo Amelio, originario del Catanzarese, è stato nel pool antiterrorismo della Procura di Roma, città dove vive e lavora;

Raffaela Sforza, sostituto procuratore generale nella Corte d’Appello di Catanzaro.

