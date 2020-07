di Josef Platarota

L’attesa è finita: il Crotone, dopo un anno di assenza, torna in Serie A. L’ufficialità è arrivata alle 22.56 , dopo che lo Spezia non è andato oltre lo 0-0 sul campo della Cremonese, regalando la matematicamente la promozione. I Pitagorici, vincenti questo pomeriggio per 5-1 a Livorno, hanno festeggiato in viaggio un successo che è di un’intera regione. I rossoblu sono attesi in città dove, certamente, ci sarà un intero popolo ad abbracciarli.

