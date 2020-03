L’Italia non c’entra: il Coronavirus è esploso in Germania

Il paziente 1 che ha contagiato tutta l’Europa è un tedesco. A sostenerlo è il contenuto di una lettera pubblicata da medici teutonici sul New England Journal of Medicine di oggi 5 marzo. Secondo gli esperti, che stanno studiando il Coronavirus, l’uomo ha manifestato i primi sintomi il 24 gennaio dopo aver partecipato ad un meeting in Cina.

Ma non è finita qui: il focolaio tedesco, come ha confermato anche la Repubblica, potrebbe aver alimentato la catena di contagi che sarebbe arrivata fin dentro l’Europa e all’Italia.

«È da notare – scrivono i medici – che l’infezione sembra essere stata trasmessa durante il periodo di incubazione, quando i sintomi erano lievi e non specifici. In questo contesto il fatto che il virus sia stato trovato in quantità rilevanti nell’espettorato dell’uomo anche nel suo periodo di convalescenza pone il problema della trasmissibilità del virus anche dopo il termine dei sintomi, sebbene tale carica virale rilevata con il test sia ancora da confermare attraverso una coltura del virus».

