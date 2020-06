Il Commissario di Calabria Verde in visita istituzionale a Cassano All’Ionio

A seguito di precedenti colloqui intercorsi tra il sindaco Papasso e l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, e all’interessamento dello stesso, il Commissario di Calabria Verde, Gen. Aloisio Mariggiò, è venuto in visita istituzionale a Cassano All’Ionio, dove è stato ricevuto nel Palazzo di Città. L’occasione, è servita per fare il punto della situazione su alcune questioni, più volte segnalate, riguardanti alcuni siti del territorio comunale che richiedono attenzione e interventi operativi di manutenzione ai fini della tutela e salvaguardia ambientale.

Nel corso del colloquio si è parlato anche della possibilità di formalizzare il rapporto di collaborazione interistituzionale, con un apposito protocollo d’intesa che a breve dovrà essere sottoscritto dalle parti. Dopo l’accoglienza in comune, il sindaco Papasso, insieme al Commissario Mariggio’, accompagnati dai rispettivi funzionari collaboratori, si sono portati sul territorio per prendere visione delle problematiche segnalate.

Prima tappa, nelle adiacenze della Torre di Milone, dove è stato assicurato un intervento di pulizia dell’area dalle erbacce che l’hanno invasa. Altro sopralluogo ha interessato il fiume Ejano, a monte e a valle di Ponte Nuovo e anche nella zona di Garda. Da lì, la carovana si è spostata presso l’ex scuola media di Doria, dove il Commissario Mariggiò dopo avere preso atto della struttura esistente ha manifestato l’interesse per un possibile insediamento di un presidio decentrato di Calabria Verde.

Infine, in località Bruscata Grande è stata visitata la pineta di Millepini, per la quale il sindaco Papasso ha reiterato la richiesta di averla dismessa al fine di disporre un maggiore controllo sia contro l’utilizzo improprio del sito, sia per salvaguardarla dal taglio selvaggio e abusivo degli alberi. Anche su questo punto, il Commissario Mariggiò si è mostrato favorevole al passaggio.

E’ stato un incontro cordiale e proficuo per la disponibilità dimostrata e gli impegni assunti dopo avere effettuato al termine dei sopralluoghi. Il sindaco Papasso, a margine della visita ha destinato parole di ringraziamento sia all’indirizzo del Commissario di Calabria Verde, Mariggiò, sia all’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, per l’interesse manifestato a sostegno delle questioni che riguardano il comune di Cassano. Fare rete tra istituzioni, di certo porterà beneficio al territorio e alla comunità locale.

