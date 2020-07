Il Comitato Magna Graecia si trasforma in movimento politico-culturale

Si terrà a Crotone sabato 18 luglio alle ore 18 il terzo forum voluto dal Comitato. L’incontro, richiesto dagli aderenti è stato accordato, anche, per dibattere sulla prossima campagna elettorale che impatterà la città Pitagorica, alfine di conoscere ed appurare le linee d’indirizzo che s’intenderanno intraprendere per l’imminente appuntamento.

Si è giunti alla consapevolezza della cecità politica, che non ha (ad oggi) perorato la nobile causa proposta dal Comitato, ovvero accendere i riflettori sullo scriteriato abbandono di un’Area che avrebbe tutte le potenzialità per concorrere al proprio benessere ed a quello della Calabria tutta, se non fosse stata negli anni violentata, offesa, dimenticata e finanche disconosciuta, dalle forze centraliste operanti nei capoluoghi storici.

Tale assunto, ampiamente previsto dai fondatori, necessita di un cambio passo, che non può essere più demandato alla sola sensibilizzazione sul tema. Si rende pertanto necessaria la discesa in campo per informare i popoli da altri palcoscenici, pur lasciando contestualmente aperto il canale della costante e precisa sensibilizzazione sui temi ampiamente dibattuti, sia nelle note stampa che negli interventi pubblici, ad oggi espletati.

La proposta del Comitato, come noto, persegue la possibilità di realizzare un’Area Vasta Jonica con un doppio capoluogo: Crotone a Sud, Corigliano Rossano a Nord. La stessa punta al riequilibrio demografico e territoriale delle Province calabresi, attualmente sproporzionato e non rispondente a criteri di giusta equità.

L’invito è rivolto a tutte le forza politiche, sociali e categoriali della città. La stampa è inviata a partecipare.

Appuntamento quindi per sabato 18 alle ore 18 SALA RIUNIONI ” SANTA CRITELLI”. c/o ARCURI AUTO, via Botteghelle CROTONE.

