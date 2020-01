Il centro storico di Corigliano nei progetti del Bauci e del Dipartimento di Ingegneria Civile Unical

e ilpresentano sabato 1 febbraio al castello di Corigliano, i progetti conclusivi dei tre mesi di studio sul centro storico direalizzati da 18 studenti del. Un’occasione unica per riscoprire il valore architettonico, storico e con essi quello sociale del borgo antico e porlo al centro del dibattito pubblico. Gli 8 studi che verranno presentati si concentrano sui Palazzi Bombini, De Rosis Morgia (Fondaco), Solazzi, sulla Chiesa di S. Luca e il Convento, su Palazzo Luzzi, su Palazzo Morgia Malavolta presso Porta Librandi (Porta de li Brandi), in un percorso che ha portato gli studenti, sotto la conduzione della Prof.ssa Canonaco e della dott.ssa Bilotta, dalla conoscenza all’elaborazione di soluzioni per il recupero.